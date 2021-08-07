الجزائر.. مقتل جنديين وإصابة آخر في انفجار لغم بولاية عين الدفلى

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية مقتل جنديين اثنين وإصابة جندي آخر بجروح، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بولاية عين الدفلى بغرب البلاد.

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وقال بيان للوزارة إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة بولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى يوم 6 أغسطس 2021، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع، تم تسجيل استشهاد كل من الجندي المتعاقد، مزيان فؤاد، والجندي المتعاقد، عمور صلاح الدين، في ميدان الشرف، فيما أصيب الجندي المتعاقد، ديب بدرالدين، بجروح طفيفة".

وأضاف البيان أن "الجيش عازم على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم".

المصدر: "الشروق"