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العاهل الأردني ينشر صورتين لابنه ولي العهد وعمه الأمير الحسن على "تويتر" ويعلق

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني ينشر صورتين لابنه ولي العهد وعمه الأمير الحسن على
Reuters
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نشر الملك الأردني، عبد الله الثاني، اليوم السبت، عبر "تويتر" صورتين تجمع عمه الأمير الحسن وابنه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد،.

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وعلق الملك الأردني على الصورتين: "عمي الغالي وولدي الحبيب، أدامكما الله ذخرا للوطن".

المصدر: "تويتر"

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