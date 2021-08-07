العاهل الأردني ينشر صورتين لابنه ولي العهد وعمه الأمير الحسن على "تويتر" ويعلق
Reuters
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نشر الملك الأردني، عبد الله الثاني، اليوم السبت، عبر "تويتر" صورتين تجمع عمه الأمير الحسن وابنه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد،.
وعلق الملك الأردني على الصورتين: "عمي الغالي وولدي الحبيب، أدامكما الله ذخرا للوطن".
عمي الغالي وولدي الحبيب، أدامكما الله ذخرا للوطن— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) August 7, 2021
My dearest uncle and my beloved son, may God bless you in the service of our nation pic.twitter.com/RHyXUHXrvh
المصدر: "تويتر"