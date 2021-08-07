الخارجية الأمريكية تدعو لبنان "لمنع هجمات حزب الله ضد إسرائيل"

حضت الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية على منع مقاتلي حزب الله من إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، مع تصاعد التوتر في المنطقة.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات هجمات حزب الله الصاروخية على إسرائيل. هذا العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر ويهدد استقرار لبنان وسيادته.. لا تزال الولايات المتحدة على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين، وكذلك مع القوات المسلحة اللبنانية".

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وتابع البيان، "ندعو الحكومة اللبنانية بشكل عاجل إلى منع مثل هذه الهجمات ووضع المنطقة تحت سيطرتها. كما نحث الحكومة اللبنانية على تسهيل الوصول الكامل لقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. نحن نشجع بقوة كل الجهود للحفاظ على الهدوء".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي أعلن الخميس شن أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات، مؤكدا استهداف مواقع أطلقت منها صواريخ باتجاه مناطقه الشمالية.

والجمعة أطلق حزب الله عشرات الصواريخ من الجنوب باتجاه مواقع اسرائيلية "ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية".

المصدر: state.gov