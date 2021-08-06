مصدر مقرب من سيف الإسلام القذافي يكشف حقيقة ظهوره مجددا

كشف مصدر مقرب من سيف الإسلام القذافي، حقيقة ما تم تداوله بشأن ظهوره على إحدى الوسائل الإعلامية، مؤكدا أن الأخير لم يسجل أي لقاءات مع أي وسيلة إعلامية بعد لقاء "نيويورك تايمز".

وشدد المصدر لـ"سبوتنيك" على أن سيف الإسلام لن يظهر في الوقت الراهن مجددا، مبينا أن المقابلة التي أجرتها "نيويورك تايمز" تضمنت بعض العبارات التي لم تكن للنشر، أي أنها كانت عبارات جانبية بعيدة عن الحوار، كما تضمنت عبارات وصفية لم ترد باللقاء.

وأكد المصدر وهو من ضمن فريق سيف الإسلام أن اللقاء جرى في شهر رمضان، إلا أن الصحيفة أخرت موعد النشر، حيث فسرت المصادر أن الهدف هو التشويش على سيف الإسلام القذافي.

وشدد على أن سيف الإسلام والفريق الخاص به يعكفون حاليا على دراسة ردود الأفعال التي جاءت في الداخل والخارج عقب المقابلة، والتي يعتبرونها خرجت عن سياق الأمانة المهنية وأنها هدفت لتحقيق بعض الأهداف السياسية الأخرى، حسب قولهم.

ونفى المصدر نعت سيف الإسلام للليبيين، أو أنه وصف العرب بـ"الحمقى"، مؤكدا أن المقابلة أرادت أن تشيطن سيف الإسلام.

المصدر: "سبوتنيك"