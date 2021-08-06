الوليد بن طلال يغرد حول متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي

احتفى الأمير السعودي الوليد بن طلال، بأرقام وإحصاءات حققتها حساباته الشخصية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر في تغريدة له أن عدد متابعي حسابه على "تويتر" وصل إلى 13 مليون شخص.

إقرأ المزيد

وأشار رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، إلى أن حسابيه على موقعي "تويتر" و"يوتيوب" حققا مشاهدات عالية وصلت إلى أكثر من 1.1 مليار مشاهدة.

وكشف أن عدد مشاهدات الفيديو على "تويتر" بلغت أكثر من 747 مليون مشاهدة، فيما وصلت على "يوتيوب" إلى نحو 354 مليون مشاهدة.

١٣ مليون متابع

١,١ مليار مشاهدة



Thirteen Million Followers

More than 1 Billion Video Views pic.twitter.com/xji4MDu46T — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 6, 2021

المصدر: "تويتر"