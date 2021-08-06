"الهلال الأحمر" الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 59 إصابة في بلدة بيتا

قال "الهلال الأحمر" الفلسطيني اليوم الجمعة إن طواقمه تعاملت مع 59 إصابة خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

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وأشار "الهلال الأحمر" إلى أن من بين الإصابات إصابة واحدة بالرصاص الحي في القدم و20 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت مراسلة RT في وقت سابق من اليوم الجمعة بمقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس.

المصدر: RT