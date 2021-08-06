عقب هجوم من "حزب الله".. حرائق في جنوب إسرائيل جراء إطلاق بالونات من غزة
Reuters Amir Cohen
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اندلاع سلسلة حرائق في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة منه.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أربعة حرائق على الأقل نشبت اليوم الجمعة في مجلس أشقول الإقليمي جنوب غربي النجف نتيجة لإطلاق بالونات من غزة، وذلك بعد ساعات من شن "حزب الله" اللبناني هجوما صاروخيا على مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شعبا بثاني هجوم من نوعه منذ مطلع الأسبوع.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران.
אחרי הירי מלבנון: 4 שריפות מבלוני תבערה בעוטף עזה@Itsik_zuarets— כאן חדשות (@kann_news) August 6, 2021
(צילום: צוות כיבוי קיבוץ כיסופים) pic.twitter.com/41UYItxiVA
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية