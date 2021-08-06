عقب هجوم من "حزب الله".. حرائق في جنوب إسرائيل جراء إطلاق بالونات من غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اندلاع سلسلة حرائق في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة منه.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أربعة حرائق على الأقل نشبت اليوم الجمعة في مجلس أشقول الإقليمي جنوب غربي النجف نتيجة لإطلاق بالونات من غزة، وذلك بعد ساعات من شن "حزب الله" اللبناني هجوما صاروخيا على مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شعبا بثاني هجوم من نوعه منذ مطلع الأسبوع.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران.

אחרי הירי מלבנון: 4 שריפות מבלוני תבערה בעוטף עזה@Itsik_zuarets

(צילום: צוות כיבוי קיבוץ כיסופים) pic.twitter.com/41UYItxiVA — כאן חדשות (@kann_news) August 6, 2021

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية