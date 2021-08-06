ميقاتي عن تشكيل الحكومة اللبنانية: الأمور بخواتيمها

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، في تصريح اليوم الجمعة إنه بالنسبة لتأليف الحكومة "الصمت أبلغ من الكلام"، مؤكدا أن "الأمور بخواتيمها بإذن الله".

الرئيس المكلف نجيب ميقاتي: بالنسبة لموضوع الحكومة، الامور بخواتيمها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 6, 2021

وقال ميقاتي في تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون: "إذا اتخذ القرار بعدم المداورة في الحقائب بين الطوائف، فإن عدم المداورة سيشمل أغلب الحقائب".

وأشار إلى أن "حيزا من الحديث مع عون كان عما حصل في الجنوب ونتمنى أن تهدأ الأوضاع هناك وأوجه تحية للجيش على الدور الذي يقوم به".

المصدر: RT