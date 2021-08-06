مراسلتنا: مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا

أفادت مراسلة RT عن مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وبحسب المعلومات فإن الشاب يدعى عماد دويكات (37 عاما) وهو أب لأربعة أطفال، وهو أصيب بالرصاص الحي بالصدر خلال المواجهات في بيتا.

RT

يذكر أن دويكات هو سابع شخص يقتل برصاص الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع المواجهات في بيتا بعد إقامة البؤرة الاستيطانية في مايو الماضي.

وكان أصيب شابان بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في جبل صبيح ببلدة بيتا.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل بأن شابا أصيب بالرصاص الحي بمنطقة القدم، فيما أصيب الصحفي نسيم معلا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الركبة، كما أصيب 17 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ شهر مايو، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

المصدر: RT + "وفا"