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جماعة "أنصار الله" تعلق على القصف المتبادل بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

جماعة
Reuters
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أعرب المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين، عن مساندتهم لقصف "حزب الله" اللبناني لمواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ.

وقال في تغريدة على "تويتر": "نبارك للمقاومة الإسلامية في لبنان ما قامت به من قصف بعشرات الصواريخ طالت مواقع لكيان العدو الصهيوني في مزارع شبعا، ردا على اعتداءاته الأخيرة".

وأضاف أن "المقاومة الإسلامية بردها المشروع والمدروس تؤكد عمليا وناريا أن أي عدوان سيقابل بمثله، وليس للعدو أن يتجاوز معادلات كرسها انتصار 2006".

المصدر: RT

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