جماعة "أنصار الله" تعلق على القصف المتبادل بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي
أعرب المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين، عن مساندتهم لقصف "حزب الله" اللبناني لمواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ.
نبارك للمقاومة الإسلامية في لبنان ما قامت به من قصف بعشرات الصواريخ طالت مواقع لكيان العدو الصهيوني في مزارع شبعا ردا على اعتداءاته الأخيرة.— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) August 6, 2021
إن المقاومة الإسلامية بردها المشروع والمدروس تؤكد عمليا وناريا أن أي عدوان سيقابل بمثله وليس للعدو أن يتجاوز معادلات كرسها انتصار 2006م.
وقال في تغريدة على "تويتر": "نبارك للمقاومة الإسلامية في لبنان ما قامت به من قصف بعشرات الصواريخ طالت مواقع لكيان العدو الصهيوني في مزارع شبعا، ردا على اعتداءاته الأخيرة".
وأضاف أن "المقاومة الإسلامية بردها المشروع والمدروس تؤكد عمليا وناريا أن أي عدوان سيقابل بمثله، وليس للعدو أن يتجاوز معادلات كرسها انتصار 2006".
المصدر: RT