الإمارات.. تسجيل 1520 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة

أعلنت وزارة الصحة الإمارتية اليوم الجمعة عن تسجيل 1520حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

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وأكدت الوزارة وفاة شخصين من جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات منذ بداية الجائحة فيها 1969 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1481 شخصا آخر من المصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 667074 حالة.

وأكدت الوزارة إجراء 273251 فحصا مختبريا جديدا لكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقالت الوزارة إن "تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 1520 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة في البلاد 690009 حالات".

المصدر: "وام"