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"حماس" تصدر بيانا حول قصف "حزب الله" لإسرائيل

أخبار العالم العربي

Reuters
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عبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن "مباركتها ودعمها الكامل" للرد الذي قام به "حزب الله" اللبناني، وقصفه أهدافا تابعة لإسرائيل ردا على استهدافها للأراضي اللبنانية.

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وأكدت "حماس" في بيان صحفي أن "مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمتعدى عليها".

وتابع البيان "توجهت حركة "حماس" بخالص التحية للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق، وهي ترد العدوان وتكسر المعادلات التي حاول العدو فرضها، وتثبت معادلة القصف بالقصف والبادئ أظلم".

وشددت الحركة على أن "المعركة مع هذا العدو وعلى كل الجبهات يجب أن تظل مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات والأرض العربية والإسلامية من دنس المحتلين الغاصبين".

المصدر: الموقع الرسمي لحركة "حماس"

 

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