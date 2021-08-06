الري المصرية: وضعنا كافة السيناريوهات للتعامل مع الجفاف أو الفيضان

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري في مصر، إن الوزارة وضعت كافة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع حدوث أي فيضان أو جفاف في الفترة المقبلة.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية على شاشة "dmc" إن الوزارة تضع في الاعتبار كيفية إدارة حالة الفيضان أو الجفاف، موضحة أنه لا يمكن توقع ما يمكن حدوثه بين هذا وذاك في ظل المتغيرات الراهنة.

وأشارت إلى أن "دولا في أعالي النيل تستخدم المياه ويمكن أن تحجز كميات منها بسبب المشروعات التي تنفذها، وهو ما يحتم على الوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الوضع المائي لمصر".

وأوضحت أن "لجنة إدارة النهر تعقد اجتماعات متواصلة في فترات معينة من العام قد تشهد تغييرات مائية، وذلك من أجل تسيير الشؤون المائية وفقا لما يقتضيه الصالح العام".

وأكدت رئيس القطاع، أن زيادة حجم الأمطار تبعث برسالة طمأنة بأن الآثار التي كان الكثيرون يقلقون منها ستكون قليلة، غير أنها أشارت إلى أن القلق يكمن على السنوات المقبلة التي لا يعرف ما يمكن أن تشهده.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT