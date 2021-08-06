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الصحة المصرية توجه رسالة عاجلة لأصحاب الأمراض المزمنة بشأن لقاح كورونا

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية توجه رسالة عاجلة لأصحاب الأمراض المزمنة بشأن لقاح كورونا
Reuters
صورة تعبيرية
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وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية بشكل رسمي، رسالة عاجلة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع تلقي لقاح كورونا في البلاد.

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وجاءت رسالة الوزارة  للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة مصر في تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، تحسبا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى إن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن مناعتهم ضعيفة أمام الفيروس.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، والابتعاد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس، حفاظا على استقرار المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وأوضحت أنه حال أخذ اللقاح يجب الالتزام بالتدابير الصحية وعدم التخلي عنها، فاللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

المصدر: "الوطن"

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