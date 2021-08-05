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وسائل إعلام إسرائيلية: مسؤول بحريني رفيع يزور إسرائيل الجمعة

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وسائل إعلام إسرائيلية: مسؤول بحريني رفيع يزور إسرائيل الجمعة
Reuters Nir Elias
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة بحرينية ستصل إلى إسرائيل يوم الجمعة 6 أغسطس، وعلى متنها مسؤول رفيع.

وكتب مراسل هيئة البث الإسرائيلي "كان"، إيتاي بلومنتال، يوم الخميس: "لمحبي التطبيع. من المزمع أن تهبط طائرة VIP لمملكة البحرين (A9C-BHR) في إسرائيل ظهر الغد، مع مسؤول بحريني رفيع على متنها".

يذكر أن البحرين وإسرائيل اتفقت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في سبتمبر 2020.

وفي نوفمبر الماضي، قام وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بأول زيارة لإسرائيل لمناقشة العلاقات بين البلدين.

المصدر: "كان"

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