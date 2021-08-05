وسائل إعلام إسرائيلية: مسؤول بحريني رفيع يزور إسرائيل الجمعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة بحرينية ستصل إلى إسرائيل يوم الجمعة 6 أغسطس، وعلى متنها مسؤول رفيع.

وكتب مراسل هيئة البث الإسرائيلي "كان"، إيتاي بلومنتال، يوم الخميس: "لمحبي التطبيع. من المزمع أن تهبط طائرة VIP لمملكة البحرين (A9C-BHR) في إسرائيل ظهر الغد، مع مسؤول بحريني رفيع على متنها".

לחובבי הנורמליציה: מטוס מנהלים VIP של ממלכת בחריין (A9C-BHR) מתוכנן לנחות מחר בצהריים בישראל ובתוכו בכיר בחרייני 🇮🇱🇧🇭@kaisos1987pic.twitter.com/niLmHv02MM — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) August 5, 2021

يذكر أن البحرين وإسرائيل اتفقت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في سبتمبر 2020.

وفي نوفمبر الماضي، قام وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بأول زيارة لإسرائيل لمناقشة العلاقات بين البلدين.

المصدر: "كان"