السلطات العراقية تصدر توضيحا بشأن "انحراف" طائرة إيرانية في مطار النجف

أصدرت سلطة الطيران المدني في العراق، يوم الخميس، توضيحا بشأن "انحراف" طائرة إيرانية في مطار النجف الدولي جنوبي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "أجرينا كشفا فنيا حول ملابسات انحراف الطائرة التابعة لشركة (قشم) الإيرانية أثناء إقلاعها من مطار النجف الأشرف الدولي، ودققنا إجازات فريق العمل الذي قام بأعمال الصيانة على الطائرة، حيث استبدلت الإطارات الخاصة بها".

وأضافت أن "سبب العارض يعود للطائرة والطيار ولا علاقة لمطار النجف بانحراف مسارها أثناء الإقلاع".

وتابعت أن "إجراءات الكشف الفني جرت بحضور ممثل عن سلطة الطيران المدني الإيراني، وسمح بعد ذلك للطائرة بالإقلاع وعلى متنها طاقمها وفريق العمل الإيراني فقط".

وأشارت سلطة الطيران المدني العراقي إلى أن "فريق مفتشي قسم السلامة الجوية لم يسمح في وقت سابق بإقلاع الطائرة لحين استكمال الكشف الفني وإيضاح النتائج المعنية بها".

ويوم الأربعاء انحرفت طائرة إيرانية في مطار النجف الدولي عن مسارها، وتداولت بعض وسائل الإعلام معلومات متضاربة حول أسباب الحادثة.

المصدر: RT