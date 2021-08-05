تعليق مصري على رحيل الكفراوي: رفض مقابلة شارون وتجاهل شكاوى إسرائيل لمبارك

قال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين في مصر إن وزير الإسكان الراحل حسب الله الكفراوي كان له أيادي بيضاء على الصناعة الوطنية والاستثمار، وكان يتحلى بالشجاعة والحكمة.

وأكد جنيدي أنه كان شاهد عيان على "العديد من الأحداث والمواقف التي أثبتت مدى وطنية حسب الله الكفراوي"، موضحا أن من بين تلك المواقف "رفضه استقبال وزير الزراعة الإسرائيلي الأسبق إرييل شارون، الذي كان يعتزم استئجار أراض في سيناء تسمى بالمثلث الذهبي، يعتقد اليهود أنها موقع إقامة نبي الله موسى، لكنه رفض لقاء الوزير الإسرائيلي بحجة أن الأرض المطلوبة تم تأجيرها لإحدى الشركات الحكومية".

إقرأ المزيد

وأشار جنيدي إلى أنه كان شاهد عيان على موقف آخر وهو "عندما اعترضت إسرائيل على اتجاه الكفراوي لشق طرق في سيناء وبخاصة طريق دهب، وكان للكفراوي موقفا حازما مع الرئيس الأسبق حسني مبارك وأصر على استكمال مشروعات الطرق بسيناء بدون مراعاة لشكاوى الجانب الإسرائيلي".

ناصر حاتم

المصدر: RT