لبنان يشكر روسيا لمساعداتها في مكافحة فيروس كورونا

عبر وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، عن شكره لروسيا للمساعدة التي قدمتها للجمهورية اللبنانية في مكافحة جائحة كورونا وإزالة عواقب انفجار مرفأ بيروت.

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وقال الوزير في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "من الضروري أن نشكر روسيا مقابل المساعدات الرسمية أن تقدمها هذه الدولة والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيا لبلادنا على خلفية هذا الانفجار وفيروس كورونا. وتم تدمير المستشفى الذي تم إنشاؤه بمساعدة من روسيا، جراء هذا الانفجار (في ميناء بيروت). ونحن مهتمون حاليا بمنع ازدياد عدد المصابين (بفيروس كورونا).

وسبق أن وصلت إلى لبنان سابقا كمساعدات انسانية الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V"، وذلك بمساعدة الكنيسة المسيحية الروسية. وبدأ في مارس الماضي التطعيم الجماعي للمواطنين اللبنانيين بلقاح كورونا الروسي. وعبرت السلطات اللبنانية عن شكرها لروسيا مقابل مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: RT



