الاتحاد العام التونسي للشغل يطلب من سعيد توضيحات بخصوص المرحلة المقبلة

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إنه طلب من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تقديم توضيحات بخصوص العديد من المسائل حول المرحلة القادمة وخارطة الطريق للخروج من الوضع الراهن.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن هذه المسائل مهمة حتى يتمكن الاتحاد من إعلان موقف واضح.

وأكد الطبوبي أن اتحاد الشغل تواصل مع عدد من المختصين للاستئناس بآرائهم في علاقة بالوضع الراهن للبلاد، "لكن في النهاية للاتحاد قراره النقابي والسياسي، والهيئة الإدارية ارتأت مزيد التأني نظرا للضغوط الكبيرة وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمرحلة القادمة"، وفق قوله.

وأضاف: "لا نعلم إن كان الوضع الراهن سيكون مؤقتا أم دائما، وكيف ستتعامل مع شخصيات مكلفة بتسيير وزارات، ولكنهم ليسوا وزراء، بالإضافة إلى عدم تسمية رئيس حكومة إلى اليوم".

المصدر: موزاييك