مصر.. توقعات حول موعد فتح الطيران مع السعودية والسعر المتوقع لأداء العمرة

توقع عضو غرفة شركات السياحة السابق في مصر علاء الغمري، ارتفاع أسعار رحلات العمرة للموسم الجديد عن الأعوام السابقة.

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وأوضح أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الرحلات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60%، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عام من حيث النقل والتسكين والسفر، وتحليل كورونا، على أن يتراوح سعر أقل برنامج للعمرة بين 18 و20 ألف جنيه شاملة تذاكر السفر.

وأكد الغمري، أن الجانب المصري في انتظار التعليمات والضوابط السعودية بشكل كامل، رغم أن الضوابط العامة للموسم تم الإفصاح عنها من جانب المملكة، ولكن هناك ضوابط أخرى لم يتم الإعلان عنها منها إجراءات التوثيق والعقود والتعامل مع الوكلاء، والمنصات التي سيتم الحجز من خلالها.

وأوضح أن كافة الأمور مبشرة بالخير لفتح موسم العمرة، وعودة المعتمرين إلى الأراضي المقدسة من جديد، بعد تراجع أعداد الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ، على أن يكون هناك عودة تدريجية للعمرة خلال الفترة المقبلة، وستتضح الرؤية خلال شهر أغسطس بشكل كامل.

ونصح الراغبين في أداء العمرة بالاستعداد الكامل والتسجيل للحصول على التطعيمات الخاصة بكورونا حتى يكون جاهز عند بدء موسم العمرة، لافتا إلى أن شركات السياحة حتى الآن لم تعلن عن العمرة أو جميع أموال من المواطنين لأداء العمرة.

من ناحيته، توقع ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، ارتفاع أسعار برامج العمرة للموسم الجديد حال فتح رحلات العمرة من مصر، قائلا: "البرنامج الاقتصادي لن يقل عن 22 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران".

وأوضح سلطان أن الإجراءات والضوابط السعودية ستحافظ على التباعد الاجتماعي سواء فى أماكن الإقامة أو النقل أو فرض التأمين الطبي على المسافرين، وزيادة سعر تذاكر الطيران والخدمات، يؤدي إلى ارتفاع أسعار البرامج.

وأشار إلى أن ضوابط العمرة التى أصدرتها السعودية مؤخرا سترفع من أسعار البرامج هذا العام خاصة مع اشتراطها سكن فردين فقط بالغرفة الفندقية، فضلا عن زيادة أسعار تذاكر الطيران.

وتشمل إجراءات التقديم للعمرة، الحصول على شهادات صحية من مراكز معينة تحددها المملكة لاحقا، إضافة إلى تخطي سن المعتمر 18 عاما، حيث إن التقديم للعمرة سيكون إلكترونيا عبر شركات السياحة، بالإضافة إلى أن شروط العمرة تتضمن أن يكون عدد المعتمرين بالغرفة الواحدة بالفنادق فردين كحد أقصى، بجانب تخفيض نسبة إشغال أتوبيسات النقل إلى 50%، إضافة إلى إجراء تأمين صحي للمعتمر بالمملكة.

المصدر: مصراوي