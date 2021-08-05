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قريبا في مصر.. دواء يخفف مضاعفات كورونا ويقلل الوفيات

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قريبا في مصر.. دواء يخفف مضاعفات كورونا ويقلل الوفيات
Reuters
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أعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، الدكتورة هالة زايد، تعاقد مصر على شراء كميات من عقار دوائي يخفف مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويقلل حالات الوفاة.

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وقالت زايد، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن "هناك دراسة أجرتها مصر كجزء من التجارب الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية على عقاري Bamlanivimab و plus Etesevimab، كشفت عن مدى فاعلية العقاريين في الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا".

وأضافت الوزيرة أن "الدراسة أشارت إلى إسهام العقار في تخفيف المضاعفات التي تستوجب دخول المستشفيات والعناية المركزة، وتقليل حالات الوفاة، مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا هذا العلاج"، لافتة إلى إتمام التعاقد على العقارين المذكورين، وجار استقبال الجرعات قريبا لإضافتها إلى بروتوكول العلاج.

المصدر: "الوطن"

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