رئيس الحكومة التونسية يصرح بممتلكاته في أول ظهور له منذ إقالته

في أول ظهور له منذ إقالته، قام رئيس الحكومة التونسية المقالة، هشام المشيشي، اليوم الخميس، بالتصريح بممتلكاته لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ويأتي هذا الإجراء وفقا لمقتضيات القانون رقم 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه.

ويعتبر هذا أول ظهور للمشيشي بعد اقالته من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يوم 25 يوليو.

وقد أثار عدم ظهور المشيشي للعلن ولوسائل الإعلام جدلا ومخاوف لدى بعض المنظمات الحقوقية من تعرضه لسوء المعاملة.

المصدر: موزاييك