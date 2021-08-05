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حركة "النهضة" تشكل خلية أزمة لإعداد خارطة طريق للمرحلة القادمة

أخبار العالم العربي

حركة
Reuters
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شكل مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية خلية أزمة تحت إشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي لإعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة، والتفاوض مع مختلف الأطراف.

ونقلت إذاعة "موزاييك"، اليوم الخميس، عن الناطقة الرسمية باسم مجلس شورى الحركة، سناء مرسني، أن المجلس قرر تشكيل خلية أزمة تحت إشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي تتولى إعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة، والتفاوض مع مختلف الأطراف.

وشهدت الدورة 52 لمجلس الشورى اختلافا وانقساما في الآراء وعدم رضى على قرار المجلس، مما أدى إلى انسحاب عدد من أعضائه على غرار القياديات يمينة الزغلامي ومنية إبراهيم وجميلة الكسيكسي، وإعلانهن عدم تحملهم أي مسؤولية عن قراراته.

المصدر: موزاييك

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