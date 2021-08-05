إسرائيل.. إتلاف مئات الدونمات من المزارع إثر حريق واسع ناجم عن القصف الأخير من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإتلاف آلاف الدونمات من المزارع في منطقة الجليل جراء حريق واسع نجم عن القصف الصاروخي الأخير من لبنان لهذه المنطقة.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية الليل الماضي أن الحريق الذي اندلع قرب كيسوتس ميسغاف آم الشمالية الحدودية أمس الأربعاء لا يزال خارج السيطرة.

השריפה ברכס רמים שבגליל העליון, שפרצה עקב נפילת הרקטות, ממשיכה להשתולל. הכניסה למושב מרגליות נחסמה@rubih67

(צילום: אלכס גיינר) pic.twitter.com/JjqHwfzxbZ — כאן חדשות (@kann_news) August 4, 2021

من جانبها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن القصف أسفر عن نشوب حريقين في الجليل أحدهما في مدينة كريات شمونة، والثاني شماليها، مشيرة إلى أن الحريق الثاني ظل نشطا في الليل الماضي، ما دفع السلطات إلى إغلاق مدخل كيبوتس مارغاليوت (هونين‎) المجاور.

وعلى الرغم من إعلان رسمي أبلغ سكان كريات شمونة بعدم وجود أي خطر على مبانيهم جراء الحريق، أقر مسؤول محلي لإذاعة الجيش بأن هناك مخاوف من امتداد الحريق صوب المدينة.

وقصف الجيش الإسرائيلي أمس مناطق في جنوب لبنان بعد سقوط صاروخين أطلق من أراضي لبنان على الجليل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"