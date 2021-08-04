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تونس.. قيادي في حركة النهضة ينفي ما جاء على لسان الغنوشي ويؤكد أن ما وقع يوم 25 يوليو انقلاب

تونس.. قيادي في حركة النهضة ينفي ما جاء على لسان الغنوشي ويؤكد أن ما وقع يوم 25 يوليو انقلاب

أخبار العالم العربي

تونس.. قيادي في حركة النهضة ينفي ما جاء على لسان الغنوشي ويؤكد أن ما وقع يوم 25 يوليو انقلاب
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كذّب القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في تدوينة على "فيسبوك" صحة ما نشره القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي بخصوص تصريحات رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وقال رفيق عبد السلام إن "التصريح الذي نقله سامي الطريقي لا علاقة له بما ورد من مداولات في مجلس الشورى، وهو رأي شخصي لا يلزمه إلا هو".

وأضاف: "الجميع متفق على أن ما وقع يوم 25 يوليو هو انقلاب مكتمل الأركان ولا يوجد له أي وصف آخر".

وشدد على أنهم حريصون على وحدة النسيج المجتمعي وعلى أمن البلاد واستقرارها، مع التشبث بالدفاع عن رصيد الحرية ومكتسب الديمقراطبة الى جانب القوى السياسية والاجتماعية النزيهة.

يتبع..

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