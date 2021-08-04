رئيس الوزراء المصري يرفع العلم على أحدث كراكة في العالم (صور + فيديو)

حضر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مراسم رفع العلم على كراكة "حسين طنطاوي" الأحدث في العالم بمحافظة الإسماعيلية خلال احتفالية بمقر مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس.

وثمن رئيس الوزراء خطوة إطلاق اسم المشير "حسين طنطاوي" على الكراكة الأكبر ضمن منظومة عمل هيئة قناة السويس، مؤكدأ أن ذلك يعكس تقدير الوطن للدور المحوري الذي بذله هذا القائد العظيم في معترك الحرب والسياسة، وإدارته الحكيمة التي أسهمت في عبور سفينة الوطن بسلام للمرحلة الأكثر دقة في تاريخه الحديث بكل بسالة ووطنية وإخلاص.

وشهدت مراسم الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن هيئة قناة السويس، وآخر عن المسيرة الحافلة للمشير محمد حسين طنطاوي، وتفاصيل حول الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي"، وقام مصطفى مدبولي بتسليم درع الكراكة الجديدة للمشير حسين طنطاوي، الذي تسلمه نيابة عنه شقيقه الربان أحمد طنطاوي.

وستدخل الكراكة "حسين طنطاوي" أكبر كراكات الشرق الأوسط وإفريقيا، الخدمة إلى جانب عدد من الوحدات الجديدة منها القاطرتان "على شلبي" و"لطفي جاد الله"، بالإضافة إلى ثلاثة لنشات جديدة لمكافحة التلوث.

ولفت الفريق أسامة ربيع إلى أن الكراكة تعد إضافة غير مسبوقة لأسطول هيئة قناة السويس بما تحمله من مواصفات وإمكانيات عملاقة، سوف تحدث نقلة نوعية في قدرات الهيئة، من حيث تنفيذ مشروعات التكريك داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أنها تمتاز بمواصفات فنية متقدمة تضعها في الفئة الأولي عالميا بين مثيلاتها، ومزودة بأحدث أنظمة التصوير ومسح القاع بالتقنية ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلي نظم التحكم والسلامة والأمان التي تعد الأكثر تطورا بما يواكب أعلى معايير الإشراف والتصنيف الدولية، فضلا عن قدراتها الكبيرة في التكريك في مختلف أنواع التربة، بما في ذلك التربة الصخرية، وبما يتلاءم مع متطلبات أعمال الصيانة الدورية في قناة السويس، الأمر الذي من شأنه توفير نفقات باهظة بالعملة الصعبة لخزينة الدولة.

وبالإضافة إلى تحديث أسطول الكراكات بانضمام الكراكة "حسين طنطاوي" إلى جانب الكراكة "مهاب مميش" والكراكة "الميقاتي"، وبناء 10 لنشات إرشاد جديدة، والبدء في تطوير أقسام الإنقاذ، انضمت ثلاثة لنشات هي الأحدث في فئتها لمكافحة التلوث والانسكاب البترولي، إلى جانب إعادة تشكيل أسطول مراكب الصيد المصرية.

الكراكة "حسين طنطاوي" تصل قناة السويس محمولة على سفينة الغطس "Tai An Kou" وذلك استعداداً لانضمامها لأسطول الهيئة تمهيداً لاحتفالية مراسم رفع العلم عليها#eXtranews#كراكة#حسين_طنطاوي#قناة_السويسpic.twitter.com/7FI2O83azp — eXtra news (@Extranewstv) July 27, 2021

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكريم العاملين المتميزين بهيئة قناة السويس ومراسم رفع العلم على الكراكة "حسين طنطاوي" في احتفالية بمقر مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس، والتي تعتبر الأحدث والأضخم في الشرق الأوسط، إلي جانب الكراكة "مهاب مميش". pic.twitter.com/vHQY9r6ivd — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) August 4, 2021

« يوم عظيم » .. لحظة رفع العلم المصري على الكراكة حسين طنطاوي#صدى_البلدpic.twitter.com/Qqg2ex1Fsp — صدى البلد (@baladtv) August 4, 2021

المصدر: وسائل إعلام مصرية