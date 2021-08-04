لحظة بلحظة.. تغطية خاصة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت

بدأ شبان برشق مدخل البرلمان اللبناني بالحجارة، كما حاولوا تجاوز الحواجز الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية بمحيط مجلس النواب.

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يأتي ذلك بالتزامن مع مسيرات حاشدة في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وكانت مجموعات من مختلف المناطق تزداد أعدادها مع الوقت، ترابط في ساحة الشهداء وسط بيروت، وترفع أناشيد وشعارات "ثورة 17 أكتوبر".

وهذه المجموعات لم تشارك في المسيرات التي توجهت إلى المرفأ.

وأفادت قناة "أل بي سي أي" بأن مجموعة من الشبان والشابات توجهت نحو بوابة أخرى لمجلس النواب عبر شارع باب إدريس.

يتبع..