عمرو موسى يبلغ مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات بقرار الاستقالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، استقالته من رئاسة مجلس أمناء مؤسسة "ياسر عرفات"، الرئيس الفلسطيني الراحل.

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وفي منشور على صفحته في "فيسبوك"، نشر عمرو موسى نص خطاب استقالته، وقال: "أرجو ابلاغ الرئاسة قراري الاستقالة من موقعي كرئيس مجلس أمناء المؤسسة، وكذلك ابلاغ أعضاء المجلس بهذا القرار".

وأضاف: "هذا وأرجو أن يتضمن إبلاغ الرئاسة بقراري أنني ألحق به تأكيد موقفي الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، كما فصلتها المبادرة العربية التي أصدرتها القمة العربية عام 2002..وذلك رغم أسفي البالغ لما نشهده من خلافات وانقسامات في الساحة الفلسطينية أدت إلى إضعاف الموقف السياسي الفلسطيني وإلى التأثير السلبي في مسار القضية الفلسطينية".

وأكمل عمرو موسى: "وإذ أرجو توزيع خطابي هذا على أعضاء مجلس الأمناء أود أن اطري أسلوبكم الهادئ ومشاركتكم الودودة في إدارة الازمة"، مختتما خطابه بالقول: "وأخيرا، حمى الله قضية العصر، القضية الفلسطينية، من أعدائها ومن أهلها علي حد سواء".

المصدر: RT