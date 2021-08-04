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هيئة العمليات البحرية البريطانية تعلن انتهاء واقعة اختطاف الناقلة "أسفالت برينسيس" وتؤكد أنها بأمان

أخبار العالم العربي

هيئة العمليات البحرية البريطانية تعلن انتهاء واقعة اختطاف الناقلة
Reuters
ناقلة نفط، صورة تعبيرية
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أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية، الأربعاء، أن من صعدوا على متن ناقلة "أسفالت برينسيس"، تركوها قبالة ساحل الإمارات والناقلة في أمان وانتهت الواقعة.

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وأفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية مساء أمس الثلاثاء بأن عملية اقتحام وقعت لسفينة "أسفالت برينسيس" التي تديرها شركة "زودياك" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، وأن منفذي العملية احتجزوا الطاقم كرهائن.

وتحدثت تقارير إعلامية أن السفينة تم اختطافها وتتجه إلى سواحل إيران.

ورجحت التقارير وقوف إيران وراء احتجاز السفينة، لكن القوات المسلحة الإيرانية نفت صحة الأنباء بهذا الخصوص.

المصدر: رويترز 

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