 
مباشر
عاجل
الخارجية الأمريكية: الرد المتناسب على هجوم الناقلة قادم ونتشاور مع الحكومات في المنطقة بشأن الرد

جزر القمر تستدعي سفيرها في القاهرة للتشاور على خلفية سد النهضة

أخبار العالم العربي

جزر القمر تستدعي سفيرها في القاهرة للتشاور على خلفية سد النهضة
Reuters
سد النهضة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qz2r

استدعت جزر القمر سفيرها في القاهرة عطاء أفندي للتشاور على خلفية مقابلة صحفية صرح فيها بدعم بلاده موقفي مصر والسودان في ملف سد النهضة.

ووفقا لصحيفة "الوطن" القمرية المحلية، استدعت دولة جزر القمر سفيرها لدى القاهرة عطاء أفندي للتشاور، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مقابلة مع صحيفة أخبار اليوم المصرية في الثامن من يوليو قال فيها بأن بلاده تدعم القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن وزارة الخارجية "أنه تم استدعاء سفير جزر القمر لدى القاهرة عطاء أفندي للتشاور في موروني من قبل وزير خارجية دولة جزر القمر ضهير ضولكمال".

وأفادت الصحيفة بأنه خلافا لموقف الاتحاد الإفريقي الذي تتولى جزر القمر منصب نائب الرئيس فيه، أعلن الدبلوماسي في مقابلة أن "موروني أيدت القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة".

وأشارت إلى أن السفير عطاء أفندي أول دبلوماسي من جزر القمر يتحمل وطأة الأزمة، موضحة أنه "يتهم" باتخاذ "موقف مخالف" لموقف بلاده في القضية الحساسة للغاية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

المصدر: صحيفة "الوطن" القمرية 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا