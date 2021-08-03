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الرئيس العراقي يتحدث عن 2700 إيزيدي مازالوا مختطفين

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الرئيس العراقي يتحدث عن 2700 إيزيدي مازالوا مختطفين
Reuters THAIER AL-SUDANI
الرئيس العراقي، برهم صالح
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أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن الإبادة الجماعية للإيزيديين "جريمة نكراء لا تغتفر"، فيما أشار إلى وجود 2700 مختطفا منهم حتى الآن.

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وكتب على حسابه في تويتر: "الإبادة الجماعية للإيزيديين جرح كل الوطن وجريمة نكراء لا تغتفر، والاقتصاص من مرتكبيها حق لن يسقط".

وأضاف: "واجبنا إنصاف الضحايا وتعويضهم، وأمامنا استحقاقات ملحة في إعادة النازحين وإعمار سنجار وإبعادها عن التجاذبات، والكشف عن مصير نحو 2700 إيزيدي مختطف حتى الآن، مهمة لا تقبل التهاون".

ويوم غد تصادف الذكرى السابعة لـ"الإبادة الإيزيدية" عندما اجتاح تنظيم "داعش" قضاء سنجار شمالي العراق، حيث يعتبر معقل الإيزيديين، وقام بجرائم كبيرة وفقا للتصنيفات الحقوقية الدولية.


المصدر: RT

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