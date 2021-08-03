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شيخة قطرية تصف التفريق بين مواطن "أصلي" و"مجنس" بأنه "حديث ناقص"

أخبار العالم العربي

شيخة قطرية تصف التفريق بين مواطن
Reuters
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شددت الشيخة مريم آل ثاني من الأسرة الحاكمة في قطر على أن "الحديث عن مواطن "أصلي" و"مجنس" حديث ناقص، وينم عن قصور ونقص ومرض في نفس المتحدث!".

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ودعت مريم آل ثاني إلى الافتخار "بجميع أهل قطر سواء كان مواطنا بالأصل أو التجنيس".

وجاءت تغريدة الشيخة ردا فيما يبدو على ما ثار من جدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول الرباع القطري الجنسية، المصري الأصل، فارس حسونة، الذي فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، وهي الميدالية الأولمبية الذهبية الأولى في تاريخ قطر.

المصدر: تويتر

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