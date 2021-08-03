شيخة قطرية تصف التفريق بين مواطن "أصلي" و"مجنس" بأنه "حديث ناقص"

شددت الشيخة مريم آل ثاني من الأسرة الحاكمة في قطر على أن "الحديث عن مواطن "أصلي" و"مجنس" حديث ناقص، وينم عن قصور ونقص ومرض في نفس المتحدث!".

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ودعت مريم آل ثاني إلى الافتخار "بجميع أهل قطر سواء كان مواطنا بالأصل أو التجنيس".

الحديث عن مواطن "أصلي" و "مجنس" حديث ناقص، وينم عن قصور ونقص ومرض في نفس المتحدث!

نفتخر بجميع أهل #قطر سواء كان مواطنًا بالأصل أو التجنيس!

لا عيب في ذلك، جميعنا إخوة في الله، وهذه تعاليم وأخلاق ديننا الحنيف! — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) August 2, 2021

وجاءت تغريدة الشيخة ردا فيما يبدو على ما ثار من جدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول الرباع القطري الجنسية، المصري الأصل، فارس حسونة، الذي فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، وهي الميدالية الأولمبية الذهبية الأولى في تاريخ قطر.

المصدر: تويتر