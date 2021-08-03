القضاء التونسي: تورط أكثر من 30 نائبا في قضايا شيكات بلا رصيد

أعلن المتحدث باسم القضاء المالي في تونس محسن الدالي عن "تورط أكثر من 30 نائبا بالبرلمان في قضايا شيكات دون رصيد".

وقال الدالي في تصريح للقناة التونسية الأولى: "هناك ملفات من الحجم الكبير ستثار خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى "تورط أكثر من 30 نائبا بالبرلمان في قضايا شيكات دون رصيد"، لافتا إلى أنه "تم تحديد جلسة في نوفمبر بالنسبة لـ26 ملف".

وتابع أن "عددا من النواب متهمون بقضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، منهم من تمسك بالحصانة ومنهم من تخلى عنها".

المصدر: "نسمة"