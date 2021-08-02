وزير ري مصري سابق: كل نقطة مياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة محسومة من حصة مصر

أكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام أن كل نقطة من المياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة، محسومة من حصة مصر، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني حول ملء السد.

وفي تصريح لقناة "الحدث اليوم" المصرية قال علام: "يجب التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن لمصر تفريغ المياه المحتجزة في السد، حال وجود ندرة في الأمطار بدول المصب".

وأضاف أن "ادعاء إثيوبيا بتخزين 13.5 مليار مكعب من المياه كاذب"، مشيرا إلى أن "تصريحات إثيوبيا بشأن كمية المياه التي خزنتها في السد ليس إلا للاستهلاك المحلي".

وتابع أن "سد إثيوبيا هو عبارة عن جنب أيمن وأيسر وبينهما ممر أوسط لم يكتمل".

ولفت إلى أن "هناك معلومات دقيقة تؤكد أن كميات المياه التي خزنتها إثيوبيا وصلت إلى 7.5 مليار متر مكعب".

وأكد أن "كل نقطة من المياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة، مخصومة من حصة مصر".

المصدر: "صدى البلد"