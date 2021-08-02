 
مباشر

وزير ري مصري سابق: كل نقطة مياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة محسومة من حصة مصر

أخبار العالم العربي

وزير ري مصري سابق: كل نقطة مياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة محسومة من حصة مصر
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
نهر النيل - مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qytj

أكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام أن كل نقطة من المياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة، محسومة من حصة مصر، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني حول ملء السد.

وفي تصريح لقناة "الحدث اليوم" المصرية قال علام: "يجب التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن لمصر تفريغ المياه المحتجزة في السد، حال وجود ندرة في الأمطار بدول المصب".

وأضاف أن "ادعاء إثيوبيا بتخزين 13.5 مليار مكعب من المياه كاذب"، مشيرا إلى أن "تصريحات إثيوبيا بشأن كمية المياه التي خزنتها في السد ليس إلا للاستهلاك المحلي".

 وتابع أن "سد إثيوبيا هو عبارة عن جنب أيمن وأيسر وبينهما ممر أوسط لم يكتمل".

ولفت إلى أن "هناك معلومات دقيقة تؤكد أن كميات المياه التي خزنتها إثيوبيا وصلت إلى 7.5 مليار متر مكعب".

وأكد أن "كل نقطة من المياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة، مخصومة من حصة مصر".

 

 

المصدر: "صدى البلد"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا