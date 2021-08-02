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قائد عسكري إسرائيلي: العدو موجود خلف الحدود ونحن نستعد للمواجهة المقبلة معه

أخبار العالم العربي

قائد عسكري إسرائيلي: العدو موجود خلف الحدود ونحن نستعد للمواجهة المقبلة معه
Reuters
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اعتبر قائد فرقة الجليل في الجيش الإسرائيلي العميد شلومي بيندر أن على إسرائيل ألا تخطئ حقيقة أن العدو خلف الحدود، وتستعد للمواجهة المقبلة معه.

وفي كلمة خلال حفل تسليم قيادة اللواء الشرقي على الحدود اللبنانية، أكد بيندر أن "فرقة الجليل ووحداتها مهتمة بشكل متواصل في فحص صورة الوضع وتعمل لتكون في جميع الأحوال أكثر جاهزية من أعدائنا ولتوجه المفاجئات لهم".

كما تطرق إلى الأزمة اللبنانية، قائلا: "يواصل جيش حزب الله الإرهابي الذي يهتم برفاهية عناصره فقط باستثمار موارده بنشاطات إرهابية وبوسائل قتالية رغم معاناة سكان لبنان من الأزمة الاقتصادية الصعبة ومن الجوع ومن عدم توفر الاحتياجات الاساسية".

المصدر: RT

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