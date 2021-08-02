السيسي يدعو علماء الدين للتصدي للمنصات التي تبث أفكارا مغلوطة تشوش على الإسلام

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علماء الدين في البلاد إلى التصدي للمنصات الإلكترونية التي تبث أفكارا مغلوطة تشوش على جوهر الدين الإسلامي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي التقى الوفد المشارك في المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية تحت شعار "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي".

وأضاف أن "السيسي رحب بعلماء الدين المشاركين في المؤتمر، مشددا على أهمية مواكبة مؤسسات الإفتاء في العالم للتطورات العميقة التي طرأت في هذا المجال، لا سيما مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتصدي للمنصات الإلكترونية التي تبث أفكارًا مغلوطة تشوش على جوهر الدين الإسلامي الحنيف".

وتابع أن "اللقاء أكد أهمية تصحيح الخطاب الديني على مستوى الأفراد والجماعات والدول"، مشيرا إلى أن "السيسي استعرض المسؤولية والدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الدينية العريقة في مصر، والمتمثلة في دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وأكد الأهمية البالغة لتلك القضية لتنقية الخطاب الديني مما علق به من أفكار مغلوطة، وهي مهمة أساسية تحتم تكامل جهود جميع علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ، وذلك من أجل التصدي للرؤى المشوشة التي تمس ثوابت العقيدة، وتدعو إلى استغلال الدين لأهداف سياسية من خلال أعمال التطرف والإرهاب".

المصدر: "القاهرة 24"