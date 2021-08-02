تونس.. منع 5 مديرين ومهندسين بالخطوط الوطنية من السفر

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس قرارات "بتحجير السفر عن 5 مديرين بالخطوط الجوية التونسية، ومهندسين اثنين بالخطوط الجوية التونسية الفنية".

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الاثنين، إن القطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر هذه القرارات على خلفية تهم باستغلال الصفة لتحقيق منافع دون وجه حق والإضرار بالإدارة.

وأضاف أنه تم كذلك إصدار قرار بتحجير السفر عن رئيس مدير عام بشركة وساطة بالبورصة.

وصرح بأن الرئيس المدير العام منع من السفر من أجل اختلاس أموال عمومية مودعة بالخزينة العامة، وتحقيق منافع دون وجه حق، وإلغاء دين جبائي.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية