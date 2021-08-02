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قيادي مستقيل من المكتب التنفيذي لحركة النهضة: راشد الغنوشي أخطأ وحان وقت التغيير (فيديو)

أخبار العالم العربي

قيادي مستقيل من المكتب التنفيذي لحركة النهضة: راشد الغنوشي أخطأ وحان وقت التغيير (فيديو)
Reuters
راشد الغنوشي
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قال خليل البرعومي القيادي في حركة النهضة والمستقيل من المكتب التنفيذي، إن النهضة تتحمل مسؤولية كبيرة لما آلت اليه الأوضاع في تونس وأن مشاغلها كانت بعيدة عن تطلعات التونسيين.

وأشار خليل البرعومي خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك" يوم الاثنين إلى ارتكاب آلاف الأخطاء، مشددا على أن ذلك يتطلب مراجعات عميقة على مستوى الحركة وقيادتها.

واعتبر البرعومي أن الوقت قد حان لتغيير وجوه الخط الأول من الطبقة السياسية وفسح المجال أمام أشخاص متصالحين مع الشعب، وفق تصريحه.

وتابع "يجب القطع مع القيادات السياسية بما فيها راشد الغنوشي''، موضحا أنه أخطأ ويتحمل كآخرين جانبا كبيرا من المسؤولية عن تطورات الأوضاع في البلاد.

ويرى القيادي في حزب النهضة أن استهداف حركة النهضة في حراك 25 يوليو مفهوم لأنها تتصدر المشهد السياسي في البلاد منذ 10 سنوات وهي العنصر الدائم في الحكم.

المصدر: "موزاييك أف أم"

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