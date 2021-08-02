مراسلنا: معلومات عن تمكن الجيش اللبناني من توقيف المتهم الرئيسي باشتباكات خلدة

أفاد مراسلنا في لبنان بورود معلومات تشير إلى أن مخابرات الجيش اللبناني تمكنت من توقيف الشيخ عمر غصن المتهم باشتباكات خلدة التي وقعت أمس الأحد.

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وكان الجيش اللبناني نشر قواته المعززة بدبابات بمنطقة خلدة جنوب بيروت وأغلق جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة بعد اشتباكات بين مناصرين لحزب الله وعرب خلدة أدت إلى مقتل 4 أشخاص خلال موكب مراسم تشييع علي الشبلي، الذي قتل بجريمة ثأر.

وكان الجيش اللبناني أعلن اليوم عن توقيف أحد الضالعين في الهجوم.

وكان موقع "ليبانون ديبايت" قال اليوم إن "عمر غصن المتهم بالتحريض في أحداث خلدة تحصن في أحد مساجد المنطقة ورفض طلب الجيش بتسليم نفسه".

المصدر: RT

عمر الصلح -بيروت