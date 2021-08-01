برلماني تونسي: الغنوشي لم ولن يفكر مطلقا في مغادرة البلاد

أكد ماهر مذيوب مساعد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أن الأخير "لم ولن يفكر مطلقا في مغادرة البلاد"، نافيا صحة الأنباء عن طلبه تلقي العلاج في الخارج.

وفي منشور على "فيسبوك" تحت عنوان "تكذيب"، كتب مذيوب: الأستاذ راشد خريجي الغنوشي المحترم رئيس مجلس نواب الشعب، لم يطلب من أي دولة في العالم، بما في ذلك دولة قطر الشقيقة استضافته بحجة العلاج كما يدعي البعض".

وأضاف: "هو لا يخطط حاليا لزيارات خارجية ولم ولن يفكر مطلقا في مغادرة البلاد، بل يعمل مع كل الخيرين من أجل مصلحة تونس ورفعة شعبها".

المصدر: RT