الإمارات تفعّل قرار منح الإقامة الذهبية للأطباء المقيمين بالدولة (فيديو)

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات سلسلة من خدمات الإقامة شملت منح الإقامة الذهبية لجميع الأطباء المقيمين بالدولة.

ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الأطباء للتقدم للحصول على الإقامة الذهبية التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك في إطار توجه الامارات نحو تعزيز تنافسيتها كوجهة عالمية مفضلة للعمل والعيش والدراسة، وبيئة حاضنة للكفاءات المتميزة، ومحفزة على التفوق العلمي وتقدير المواهب التي تعيش على أرضها.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة إن منح الإقامة الذهبية لجميع الأطباء المقيمين بالدولة وعائلاتهم يأتي تجسيدا لروح المواطنة الإيجابية التي تضطلع بها حكومة الامارات وتقديرا لجهود أبطال خط الدفاع الأول الذين ساهموا بفاعلية ضمن الجهود التي بذلتها الدولة في مواجهة جائحة كوفيد-19، للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

وأكد أن المبادرة تعكس أيضا الرؤية الاستشرافية لرفد الدولة بالكفاءات الطبية المتميزة ومنحها الاستقرار وتوفير مناخ محفز للإبداع والابتكار.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المعنية على تفعيل هذا القرار وتيسير الخطوات الإجرائية لحصول الأطباء المرخصين من الجهات الصحية على الإقامة الذهبية وفق الشروط والأحكام اللازمة لذلك.

وأوضح أن منح الإقامة الذهبية لجميع الأطباء المقيمين والممارسين بالدولة سيسهم في استقطاب الخبرات والمهارات الطبية المتخصصة من مختلف دول العالم ما سيكون له الأثر الإيجابي في الارتقاء بالرعاية الصحية وجودة الخدمات الطبية.

جميع الأطباء مدعوين للتقدم بطلب الحصول على #الإقامة_الذهبية لهم ولأفراد أسرهم تقديراً لجهودهم وعطائهم وتضحياتهم وروح المسؤولية العالية التي أظهروها في مواجهة جائحة "كوفيد-19"ما أسهم بدعم الجهود التي تبذلها دولة #الإمارات للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع#حكومة_الإماراتpic.twitter.com/CEmTta6oFA — UAEGOV (@uaegov) July 29, 2021

المصدر: وسائل إعلام إماراتية