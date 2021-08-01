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الولايات المتحدة تتعهد بـ"الرد المناسب" على استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية

مراسل RT: استهداف ثان لرتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق

أخبار العالم العربي

مراسل RT: استهداف ثان لرتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق
Reuters
استهداف ثان لرتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق
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أفاد مراسلنا في العراق اليوم الأحد، بتعرض رتل ثان تابع للتحالف الدولي إلى هجوم جنوبي العراق.

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مراسل RT: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق بتفجيرين مزدوجين
مراسل RT: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق بتفجيرين مزدوجين

وذكر مراسل RT أن رتلا تابعا للتحالف الدولي أستهدف بعبوات ناسفة في مدينة الحلة بمحافظة بابل جنوبي العراق.

وأضاف أن الخسائر اقتصرت على المعدات المنقولة عبر هذا الرتل إلى مقار التحالف الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسل RT في العراق بتعرض رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق لتفجيرين مزدوجين.

وما زالت فصائل "المقاومة" في العراق تهدد بشن هجمات جديدة على القوات الأمريكية رغم إعلان واشنطن نيتها سحب قواتها المقاتلة من البلاد نهاية العام الحالي.

المصدر: RT

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