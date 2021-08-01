مصر.. وفاة 4 أطباء شبان بشكل مفاجئ في الشرقية

سادت حالة من الحزن الأوساط الطبية بمحافظة الشرقية المصرية إثر وفاة 4 أطباء شباب بشكل مفاجئ خلال يومين.

وقال الدكتور أحمد علي إن زميله محمود سالم الغنيمي نائب مدير مستشفى الزقازيق العام توفي بشكل مفاجئ وهو نائم.

كما مات الأطباء عاطف السيد طبيب الرعاية الحرجة بمستشفى أبو حماد المركزي، والدكتور أحمد محمد هشام، وطبيب رابع بمركز فاقوس الذي توفي على سريره قبل الاستيقاظ لصلاة الفجر.

وأصدرت مديرية الصحة بيانا أكدت فيه عدم وجود شبهة جنائية وراء الوفيات التي كانت طبيعية.

المصدر: "مصرواي"