حزب سوداني: قرارات الرئيس التونسي غير مبررة

قال حزب "الأمة القومي" بالسودان، إن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في بلاده، غير مبررة وقد تؤدي إلى تراجع "مقلق" للديمقراطية الرشيدة في بلاده.

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وأضاف حزب "الأمة القومي"، في بيان أنه "مهما كانت أخطاء الحكومة المنتخبة فإن الانقلاب عليها بحجة فشلها لا يبرر ما اتخذه الرئيس قيس من قرارات ربما تجعل التجربة الديمقراطية الرشيدة في تونس تتراجع بصورة مقلقة".

وتابع: "نأمل أن تعود تونس الحرة إلى النظام الديمقراطي بأسرع وقت ممكن لينعم الشعب التونسي بالاستقرار والتطور والنماء".

وأردف البيان: "طالعنا خلال الأسبوع المنصرم، الأحداث والقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس السعيد في بلاده بتجميد النظام الدستوري وتجميد المجلس التشريعي وحل الحكومة ووضع كل مقاليد السلطة بيده".

في 25 يوليو الجاري، أصدر قيس سعيد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما قرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

المصدر: "السوداني نيوز"