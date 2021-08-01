السعودية.. 1084 إصابة جديدة بكورونا والرياض ومكة في مقدمة الإصابات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 1084 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة للإصابات في المملكة إلى 526814 حالة.

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فيما أورد موقع "أخبار السعودية" أن العاصمة الرياض سجلت العدد الأكبر من الحالات الجديدة (235 إصابة)، وتليها منطقة مكة مع 207 إصابات، وهو ثاني أعلى مستوى إصابات في المملكة.

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منطقة الرياض تسجل اليوم أعلى إصابات فيروس كورونا بـ 235 إصابة. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 1, 2021

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منطقة مكة تسجل اليوم ثاني أعلى إصابات فيروس كورونا بـ 207 إصابة. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 1, 2021

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 1285 حالات تعاف جديدة خلال الفترة نفسها ليصبح الإجمالي 507374 حالة.

كما كشفت الوزارة عن تسجيل 12 حالة وفاة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" ما يحمل إجمالي عدد الوفيات إلى 8249.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11191 والحالات الحرجة 1403 حالة.

المصدر: RT + "أخبار السعودية"