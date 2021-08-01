إنقاذ 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ قبالة تونس

قالت شاهدة من وكالة "رويترز" اليوم الأحد إن سفينتي إنقاذ انتشلتا 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ في البحر المتوسط الليلة الماضية في عملية استغرقت ست ساعات تقريبا.

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وأنقذت السفينة "سي-ووتش 3" التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية والسفينة "أوشن فايكينج" التابعة لمنظمة غير حكومية فرنسية المهاجرين في المياه التونسية على بعد 68 كيلومترا من ساحل شمال إفريقيا بالقرب من منشآت نفطية وسفن أخرى.

وصعد 141 من الناجين على متن "سي-ووتش 3" التي تولت قيادة العملية، بينما انتقل الباقون إلى السفينة "أوشن فايكينج".

ولم يتضح ما إذا كانت هناك وفيات أو إصابات بين المهاجرين الذين كانوا على متن القارب الخشبي المكتظ.

وقالت شاهدة من "رويترز" إن "القارب كان يسحب المياه ومحركه لا يعمل".

وأضافت أن كثيرا من المهاجرين شوهدوا وهم يقفزون من القارب ويحاولون السباحة إلى "سي-ووتش 3".

ومعظم المهاجرين من المغرب وبنغلادش ومصر وسوريا.

وخلال الشهور الماضية زادت قوارب المهاجرين التي تنطلق من ليبيا وتونس إلى إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا مع تحسن الأحوال الجوية.

المصدر: رويترز