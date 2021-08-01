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القوات العراقية تطلق حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش" شمالي البلاد

أخبار العالم العربي

القوات العراقية تطلق حملة أمنية لملاحقة عناصر
Reuters Ako Rasheed
عناصر من الحشد الشعبي العراقي
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أعنلت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، أنها أطلقت مع قوة من الجيش، حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" شمالي البلاد.

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وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "قواتها والجيش العراقي، شرعا بعملية تفتيش وتأمين وادي (الكور) في محافظة كركوك".

وأضافت، أن "قوات الشرطة الاتحادية شاركت في العملية وبإسناد طيران الجيش".

وأشارت الهيئة إلى أن "العملية الأمنية تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين في المحافظة".

المصدر: RT

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