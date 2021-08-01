عون في عيد الجيش: الجيش هو الخلاص للبنان في هذه الظروف الصعبة

أكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، الأحد، أن الجيش هو الأمل والخلاص للبنان في هذه الظروف الصعبة.

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وفي كلمة له لمناسبة العيد الـ76 للجيش اللبناني، توجه قائد الجيش للعسكريين بالقول: "عهدتكم أبطالا لا تنال من عزيمتكم التحديات ولا من معنوياتكم المحن أنتم أمل شعبنا في هذه الظروف الصعبة وأنتم خلاص هذا الوطن".

العماد جوزاف عون للعسكريين في عيد الجيش:

عهدتكم أبطالا، لا تنال من عزيمتكم التحديات،

ولا من معنوياتكم المحن. أنتم أمل شعبنا في هذه الظروف الصعبة، وأنتم خلاص هذا الوطن.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmy#عيد_الجيش_اللبنانيpic.twitter.com/qIZL0y8H9w — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 1, 2021

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، هنأ جيش بلاده بوقت سابق، بمناسبة عيده، داعيا المواطنين إلى "الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية".

وأضاف: "برغم الظروف الاقتصادية والمالية القاسية يشعر الجميع أن الجيش ما زال الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية".

المصدر: RT