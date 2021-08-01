احتفالية ضخمة في ملعب الجلاء والأسد يوجه كلمة للجيش السوري في عيده (صور)

شهد ملعب الجلاء في العاصمة السورية دمشق، ليل السبت، احتفالا ضخما شارك فيه آلاف السوريين، لمناسبة أداء القسم الدستوري وعيد الجيش السوري.

الاحتفال الذي نظمته مجموعة من الفعاليات الاقتصادية، أحياه نخبة من الفنانين بينهم جورج وسوف وشهد برمدا وناصيف زيتون.

سانا

سانا

سانا

سانا

سانا

سانا

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال بكلمة عبر مجلة جيش الشعب بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس الجيش العربي السوري، متوجها إلى عناصر الجيش: "كنتم وستظلون أملا لكل حر شريف تحملون راية الحق وتصونون قيم العدالة والسلام وتقدمون المثل الأعلى في البطولة والتضحية والفداء".

وأضاف: يحق لكم أن تفخروا بانتمائكم للقوات المسلحة السورية التي لولا بطولات رجالها وتضحياتهم لما تحقق إنجاز أو انتصار.

وختم الأسد بالدعوة إلى المضي بالعزيمة ذاتها في التصدي للحرب العدوانية والحصار والإرهاب، ولمواجهة التحديات.

المصدر: سانا