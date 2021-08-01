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للمرة الأولى منذ الأزمة بين المملكتين.. الملك الإسباني يوجه رسالة للعاهل المغربي

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للمرة الأولى منذ الأزمة بين المملكتين.. الملك الإسباني يوجه رسالة للعاهل المغربي
Reuters PHILIPPE WOJAZER
الملك المغربي محمد السادس
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تلقى العاهل المغربي محمد السادس رسالة تهنئة من الملك الإسباني فيليبي السادس بمناسبة "عيد العرش المجيد"، وهي الرسالة الأولى منذ الأزمة الدبلوماسية بين المملكتين.

وأعرب الملك فيليبي السادس في رسالته باسمه الخاص واسم الحكومة والشعب الإسبانيين، عن "أحر التهاني وأطيب المتمنيات بالرفاه للملك محمد السادس وللأسرة الملكية المغربية".

وأشار إلى أنه "يغتم هذه المناسبة للتأكيد للملك محمد السادس على  الصداقة العميقة المشتركة"، معربا عن ” أطيب تمنيات الشعب الإسباني بالصحة والازدهار للشعب المغربي الصديق العزيز".

وهذه الرسالة هي الأولى منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، على خلفية استقبال إسبانيا لزعيم "جبهة البوليساريو" ابراهيم غالي لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، وموقف مدريد من قضية الصحراء.

المصدر: "طنجة"

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